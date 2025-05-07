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Фіцо поскаржився на спробу зірвати його візит до Москви: "це зробили навмисно"

Словаччина, Середа 07 травня 2025 21:09
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Фіцо поскаржився на спробу зірвати його візит до Москви: "це зробили навмисно" Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його візит до Москви намагаються зірвати. За його словами, затримка літака зруйнувала плани двосторонніх зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра на його сторінці Facebook.

У своїй заяві Фіцо повідомив, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.

"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це надзвичайно порушує всю нашу програму, ми не зможемо встигнути на заплановані зустрічі завтра ввечері", - заявив премʼєр.

Він запевнив, що намагається зробити усе, аби потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах".

Зауважимо, що за останніми даними, у програмі візиту Фіцо до Москви немає участі у параді російського диктатора Володимира Путіна.

Парад у Москві 9 травня

Нагадаємо, що у Москві 9 травня відбудеться масштабний парад з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. На захід російський диктатор Володимир Путін запросив низку іноземних лідерів.

Захід зокрема планував відвідати президент Сербії Александр Вучич, однак пізніше Вучич несподівано захворів і змушений був перервати візит до США, де мав зустрітися з Дональдом Трампом.

Натомість після раптового повернення з США Вучич ліг в лікарню.

Сьогодні також стало відомо, що Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати свій повітряний простір на шляху до РФ.

Пізніше Естонія закрила повітряний простір і заборонила літакам використовувати його для польотів до Москви на парад до "Дня перемоги".

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