Фіцо поскаржився на спробу зірвати його візит до Москви: "це зробили навмисно"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його візит до Москви намагаються зірвати. За його словами, затримка літака зруйнувала плани двосторонніх зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра на його сторінці Facebook.