Закрите небо й загроза ракет і дронів: як уберегтись українцям в Ізраїлі (інструкція)

Що робити тим, хто планував виліт з Ізраїлю

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію на території Ірану, після чого Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників.

Згідно з повідомленням Міністерства транспорту Ізраїлю, повітряний простір держави було закрито (до подальшого повідомлення):

для зльотів;

для посадок.

"Метою закриття є запобігання та мінімізація ризиків для пасажирів і повітряних суден, у зв'язку з можливою загрозою ракетних ударів", - уточнили у Посольстві України в Державі Ізраїль.

Пасажирів, які мали вилітати з аеропорту Бен-Гуріон, просять:

залишатися вдома;

не приїжджати до аеропорту.

Зазначається, що інформація про відкриття повітряного простору буде оприлюднена у ЗМІ щонайменше за шість годин до відновлення польотів.

"Актуальний час рейсів можна буде дізнатися на сайтах авіакомпаній та на сайті Управління аеропортів. Бережіть себе", - наголосили у посольстві.

Інформація про закриття повітряного простору (скриншот: facebook.com/UkraineInIsrael)

Як уберегти здоров'я та життя: інструкція посольства

Українцям повідомили, що на тлі напруженої безпекової ситуації в Ізраїлі, обстановка:

залишається складною;

може змінюватися дуже швидко.

"Закликаємо всіх проявляти пильність і слідкувати за новинами та повідомленнями служби тилу", - йдеться у повідомленні прес-служби посольства.

На тлі можливих ракетних обстрілів або інших атак громадян закликали дізнатись розташування найближчого укриття - на випадок сигналу "повітряна тривога".

У разі сирени чи попередження про ракетний обстріл необхідно негайно прямувати до найближчого захищеного приміщення:

бомбосховища;

захищеної кімнати (мамад);

сходової клітки;

внутрішнього коридору без вікон.

Тим, хто у цей момент перебуває на вулиці, потрібно знайти найближче укриття або ж лягти на землю та прикрити голову руками.

Тим, хто перебуває в автомобілі, необхідно:

зупинитись;

вийти із транспортного засобу;

знайти укриття.

"Якщо це неможливо - лягайте на підлогу автомобіля та захистіть голову руками", - радять у посольстві.

Зазначається, що залишатись в укритті потрібно щонайменше 10 хвилин після закінчення сирени.

Не можна підходити до уламків ракет чи підозрілих предметів. Натомість про них потрібно повідомити поліцію або сили безпеки.

Що робити українцям в Ізраїлі: загальні рекомендації

В цілому Посольство України в Державі Ізраїль рекомендує громадянам:

бути уважними до оточення;

завантажити додаток Home Front Command (Пікуд ха-Орев) або Red Alert - для отримання сповіщень у реальному часі;

уникати демонстрацій, великих скупчень людей та місць із підвищеною присутністю поліції;

слідкувати за місцевими ЗМІ та виконувати інструкції місцевої влади;

мінімізувати пересування та поїздки дорогами.

За словами голови командування тилу Ізраїлю, генерал-майора Рафи Мілу, "під час цієї кампанії очікується широкий спектр тривог, тому надзвичайно важливо забезпечити оптимальний захист - як у приватних, так і в громадських просторах".

"Найкращий варіант - укриття у спеціально обладнаній кімнаті (мамад), бомбосховищі, захищених приміщеннях навчальних закладів або громадських укриттях, затверджених командуванням тилу", - наголосив він.

Якщо подібних приміщень поруч немає, військовий радить укриватись "у сходовій клітці або внутрішній кімнаті".

"Кожен громадянин має знати, яке укриття є найкращим у його оточенні. При отриманні сигналу тривоги негайно укривайтеся і залишайтеся там до офіційного дозволу покинути укриття. Мінімізуйте пересування та поїздки дорогами", - підсумував Мілу.

Важливі офіційні ресурси для отримання інформації

Насамкінець Посольство України в Державі Ізраїль оприлюднило перелік важливих офіційних ресурсів для отримання громадянами актуальної інформації:

сайт Командування тилу: https://www.oref.org.il/ (https://www.oref.org.il/);

Telegram-канал: https://t.me/PikudHaoref (https://t.me/PikudHaoref);

Facebook: https://www.facebook.com/PikudHaOref (https://www.facebook.com/PikudHaOref);

додаток Home Front Command для Android та iOS.

"Виконання інструкцій рятує життя! Посольство продовжуватиме інформування громадян, слідкуйте за оновленнями", - підсумували у диппредставництві.

Публікація посольства (скриншот: facebook.com/UkraineInIsrael)