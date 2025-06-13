Закрите небо й загроза ракет і дронів: як уберегтись українцям в Ізраїлі (інструкція)

Посольство України в Державі Ізраїль нагадало громадянам про закриття повітряного простору на тлі напруженої безпекової ситуації, дало чіткі інструкції на випадок військових атак і поділилось важливими контактами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу дипломатичного представництва у Facebook.
У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію на території Ірану, після чого Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників.
Згідно з повідомленням Міністерства транспорту Ізраїлю, повітряний простір держави було закрито (до подальшого повідомлення):
"Метою закриття є запобігання та мінімізація ризиків для пасажирів і повітряних суден, у зв'язку з можливою загрозою ракетних ударів", - уточнили у Посольстві України в Державі Ізраїль.
Пасажирів, які мали вилітати з аеропорту Бен-Гуріон, просять:
Зазначається, що інформація про відкриття повітряного простору буде оприлюднена у ЗМІ щонайменше за шість годин до відновлення польотів.
"Актуальний час рейсів можна буде дізнатися на сайтах авіакомпаній та на сайті Управління аеропортів. Бережіть себе", - наголосили у посольстві.
Українцям повідомили, що на тлі напруженої безпекової ситуації в Ізраїлі, обстановка:
"Закликаємо всіх проявляти пильність і слідкувати за новинами та повідомленнями служби тилу", - йдеться у повідомленні прес-служби посольства.
На тлі можливих ракетних обстрілів або інших атак громадян закликали дізнатись розташування найближчого укриття - на випадок сигналу "повітряна тривога".
У разі сирени чи попередження про ракетний обстріл необхідно негайно прямувати до найближчого захищеного приміщення:
Тим, хто у цей момент перебуває на вулиці, потрібно знайти найближче укриття або ж лягти на землю та прикрити голову руками.
Тим, хто перебуває в автомобілі, необхідно:
"Якщо це неможливо - лягайте на підлогу автомобіля та захистіть голову руками", - радять у посольстві.
Зазначається, що залишатись в укритті потрібно щонайменше 10 хвилин після закінчення сирени.
Не можна підходити до уламків ракет чи підозрілих предметів. Натомість про них потрібно повідомити поліцію або сили безпеки.
В цілому Посольство України в Державі Ізраїль рекомендує громадянам:
За словами голови командування тилу Ізраїлю, генерал-майора Рафи Мілу, "під час цієї кампанії очікується широкий спектр тривог, тому надзвичайно важливо забезпечити оптимальний захист - як у приватних, так і в громадських просторах".
"Найкращий варіант - укриття у спеціально обладнаній кімнаті (мамад), бомбосховищі, захищених приміщеннях навчальних закладів або громадських укриттях, затверджених командуванням тилу", - наголосив він.
Якщо подібних приміщень поруч немає, військовий радить укриватись "у сходовій клітці або внутрішній кімнаті".
"Кожен громадянин має знати, яке укриття є найкращим у його оточенні. При отриманні сигналу тривоги негайно укривайтеся і залишайтеся там до офіційного дозволу покинути укриття. Мінімізуйте пересування та поїздки дорогами", - підсумував Мілу.
Насамкінець Посольство України в Державі Ізраїль оприлюднило перелік важливих офіційних ресурсів для отримання громадянами актуальної інформації:
"Виконання інструкцій рятує життя! Посольство продовжуватиме інформування громадян, слідкуйте за оновленнями", - підсумували у диппредставництві.
У ніч на п'ятницю, 13 червня, Ізраїль розпочав військову операцію на території Ірану - завдав серію ударів по об'єктах, які (за даними Тель-Авіва) пов'язані з ядерною програмою цієї країни.
Ізраїльська армія заявила, що у Тегерана вже достатньо збагаченого урану, щоб виготовити кілька ядерних зарядів упродовж кількох днів. Тому, за словами представників Ізраїлю, було схвалене рішення "діяти негайно" - аби нейтралізувати пряму загрозу.
В Армії оборони Ізраїлю - ЦАХАЛ - додали, буцімто Іран мав конкретний план знищити Ізраїль.
Згідно з інформацією ЗМІ, в іранському Натанзі під час обстрілів постраждав "ключовий об'єкт зі збагачення урану". Державне телебачення Ірану, показуючи кадри сильного диму, повідомило: об'єкт зазнав "кількох ударів".
Цю інформацію підтвердив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
За його словами, Агентство перебуває на постійному зв'язку з іранською стороною та своїми інспекторами в країні, щоб контролювати ситуацію з радіаційною безпекою.
Дещо згодом у МАГАТЕ дали відповідь - чи є загроза радіації.
Відомо, що у результаті ізраїльської операції загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції, кілька високопосадовців і фізики-ядерники.
Тим часом Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників.
Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що Тегеран "не може мати ядерну бомбу". Водночас Білий дім сподівається, що Іран зрештою повернеться до столу переговорів.
Читайте також, чи почнеться велика війна на Близькому Сході.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.