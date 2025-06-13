Армія оборони Ізраїлю показала відео ліквідації систем ППО Ірану

Армія оборони Ізраїлю під час удару по системі ППО іранського режиму ліквідувала десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ЦАХАЛ .

Як наголошується в повідомленні, протягом усієї війни Армія оборони Ізраїлю систематично завдавала ударів по системі ППО іранського режиму і його довірених осіб на Близькому Сході.

Під час атак було знищено десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря".

"В останні години винищувачі ВПС під точним керівництвом розвідувального управління нанесли масштабний удар по системі ППО іранського режиму в Західному Ірані", - йдеться в повідомленні.

Операція Ізраїлю

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому командуванню. Ізраїль попередив про тривалу операцію із запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.

Ізраїль протягом багатьох років готувався до операції проти ядерної та ракетної програм Ірану. Агенти Моссада створили базу дронів на території Ірану, недалеко від Тегерана. Ці дрони були активовані вночі і завдали ударів по пускових установках ракет "земля-земля", спрямованих на Ізраїль.

Крім того, до Ірану було таємно ввезено транспортні засоби з системами озброєння.

Ці системи вивели з ладу іранські засоби ППО, забезпечивши ізраїльським літакам перевагу в повітрі і свободу дій над територією Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.