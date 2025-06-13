Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників після удару по ядерних об'єктах Тегерана

Іран за останні кілька годин запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників. Це сталося після удару по ядерних об'єктах Тегерана.

Про це заявив представник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times Of Israel.

За його словами, Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб збити їх.

Безпілотникам, запущеним з Ірану, знадобиться кілька годин, щоб досягти Ізраїлю.

Удар Ізраїлю

Ізраїль 13 червня почав широкомасштабні удари по Ірану. Цілями є ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військові командири. Ізраїль заявив, що це початок тривалої операції із запобігання створенню Тегераном атомної зброї.

Іранські ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи, зокрема на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі. Ізраїль оголосив надзвичайний стан в очікуванні відповідних ракетних і безпілотних ударів.

Елітний корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його головного командира Хоссейна Саламі було вбито, а державні ЗМІ повідомили, що штаб-квартиру підрозділу в Тегерані було атаковано.

"Ми переживаємо вирішальний момент в історії Ізраїлю", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. За його словами, Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев", цілеспрямовану військову операцію з усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози.

Ізраїльський військовий чиновник заявив, що Ізраїль завдає ударів по "десятках" ядерних і військових цілей, включно з об'єктом у Натанзі в центральному Ірані. Чиновник заявив, що в Ірану достатньо матеріалу, щоб виготовити 15 ядерних бомб протягом кількох днів.

Сполучені Штати заявили, що не брали участі в операції, що підвищує ризик нової ескалації напруженості на Близькому Сході - великому регіоні видобутку нафти.

Поряд із масштабними авіаударами ізраїльське розвідувальне агентство Моссад провело низку таємних диверсійних операцій на території Ірану, повідомляє Axios із посиланням на високопосадовця з Ізраїлю. Метою цих операцій було завдання шкоди стратегічним ракетним об'єктам Ірану і його можливостям протиповітряної оборони.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що щонайменше двоє вчених-атомників, Ферейдун Аббасі та Мохаммад Мехді Техранчі, загинули внаслідок ізраїльських ударів по Тегерану.

Очікування в Ізраїлі

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрили до подальшого повідомлення, а підрозділи ППО Ізраїлю перебували в стані підвищеної готовності на випадок можливих ударів у відповідь із боку Ірану.

"Після попереджувального удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака і атака з використанням БПЛА (безпілотників) по Державі Ізраїль і її цивільному населенню", - заявив міністр оборони Ісраель Кац.

Начальник Генштабу ЗС Ізраїлю Еяль Замір заявив, що десятки тисяч резервістів були призвані. "Ми перебуваємо в центрі історичної кампанії, не схожої на жодну іншу. Це критично важлива операція із запобігання екзистенціальній загрозі з боку ворога, який має намір знищити нас", - сказав він.

Американські військові готуються до будь-яких непередбачуваних обставин на Близькому Сході, включно з імовірністю того, що їм доведеться допомагати в евакуації американських громадян.