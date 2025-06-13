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Ізраїль під час авіаудару по Ірану ліквідував головнокомандувача КВІР, - ЗМІ

П'ятниця 13 червня 2025 05:35
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Ізраїль під час авіаудару по Ірану ліквідував головнокомандувача КВІР, - ЗМІ Фото: Хосейн Саламі, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі загинув внаслідок авіаудару Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Іранське державне ЗМІ, як пише The Times of Israel, підтверджує загибель Саламі.

КВІР є одним з головних центрів влади в Ірані та контролює арсенал балістичних ракет країни.

Зокрема Ізраїль вважає, що окрім Саламі були ліквідовані:

  • начальник іранських збройних сил Мохаммад Багері;
  • члени вищого військового керівництва;
  • іранські вчені-ядерники.

Водночас офіційне іранське інформаційне агентство IRNA, своєю чергою, спростовує інформацію щодо загибелі Багері.

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти Ірану. Під удар потрапили Тегеран, а також інші міста.

Сполучені Штати Америки (США), своєю чергою, заявили, що Вашингтон не має відношення до операції Ізраїля, яка отримала назву "Лев, що встає".

Голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу оголосив, що операція Ізраїля триватиме стільки, скільки буде потрібно. Водночас у ЦАХАЛі заявили, що це лише перший етап операції.

Як пишуть ЗМІ, внаслідок атаки Ізраїля також міг загинути командувач армії Ірану Мохаммад Багері.

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