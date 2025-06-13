Ізраїль під час авіаудару по Ірану ліквідував головнокомандувача КВІР, - ЗМІ

Зокрема Ізраїль вважає, що окрім Саламі були ліквідовані:

КВІР є одним з головних центрів влади в Ірані та контролює арсенал балістичних ракет країни.

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти Ірану. Під удар потрапили Тегеран, а також інші міста.

Сполучені Штати Америки (США), своєю чергою, заявили, що Вашингтон не має відношення до операції Ізраїля, яка отримала назву "Лев, що встає".

Голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу оголосив, що операція Ізраїля триватиме стільки, скільки буде потрібно. Водночас у ЦАХАЛі заявили, що це лише перший етап операції.

Як пишуть ЗМІ, внаслідок атаки Ізраїля також міг загинути командувач армії Ірану Мохаммад Багері.

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