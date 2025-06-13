Трамп відреагував на авіаудари Ізраїля по Ірану
Іран не може мати власну ядерну зброю. Вашингтон сподівається, що Тегеран повернеться до переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голову Білого дому Дональда Трампа, якого цитує журналістка Дженніфер Гріффін.
За словами журналіста Бретта Байєра, який розмовляв з Трампом після початку авіаударів, Вашингтон знав про удари заздалегідь, у зв'язку з чим атака Ізраїля на Іран не стала сюрпризом для Сполучених Штатів Америки (США). Водночас Штати не були залучені до атаки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів.
"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться (мова про іранських лідерів, які, згідно з повідомленнями ЗМІ, загинули внаслідок авіаударів, - ред.)", - заявив Трамп.
Байєр додає, що голова Білого дому кілька разів розмовляв з головою ізраїлського уряду Біньяміном Нетаньяху протягом останніх днів. Зокрема адміністрація Трампа звернулась до принаймні одного "ключового близькосхідного союзника", щоб дізнатись, чи дійсно атака відбудеться. Водночас для Вашингтона метою є спроба повернути Ірану за стіл переговорів.
Відплата Ірану
Журналіст відзначає, що Трамп очікує на відплату з боку Ірану, у зв'язку з чим Центральне Командування Збройних сил США (ЦЕНТКОМ) наразі перебуває в стані підвищеної готовності.
Байєр розповів, що протягом останніх тижнів Штати поповнили запаси ракет "Залізного купола". Зокрема американські чиновники підтверджують те, що низка вищих іранських лідерів загинула після авіаударів.
Ізраїль атакував Іран
У ніч на 13 червня, в рамках операції "Левиний народ", Ізраїль завдав авіаударів по території Ірану. Під час обстрілів були атаковані іранські ядерні та військові об'єкти у Тегерані та низці інших міст.
Вашингтон заявив, що не має відношення до операції Ізраїля.
Наразі відомо й те, що внаслідок атаки був декілька разів пошкоджений "ключовий ядерний об'єкт"в іранському Натанзі.
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