Трамп відреагував на авіаудари Ізраїля по Ірану

Іран не може мати власну ядерну зброю. Вашингтон сподівається, що Тегеран повернеться до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голову Білого дому Дональда Трампа, якого цитує журналістка Дженніфер Гріффін.

За словами журналіста Бретта Байєра, який розмовляв з Трампом після початку авіаударів, Вашингтон знав про удари заздалегідь, у зв'язку з чим атака Ізраїля на Іран не стала сюрпризом для Сполучених Штатів Америки (США). Водночас Штати не були залучені до атаки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів.

"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться (мова про іранських лідерів, які, згідно з повідомленнями ЗМІ, загинули внаслідок авіаударів, - ред.)", - заявив Трамп.

Байєр додає, що голова Білого дому кілька разів розмовляв з головою ізраїлського уряду Біньяміном Нетаньяху протягом останніх днів. Зокрема адміністрація Трампа звернулась до принаймні одного "ключового близькосхідного союзника", щоб дізнатись, чи дійсно атака відбудеться. Водночас для Вашингтона метою є спроба повернути Ірану за стіл переговорів.

Відплата Ірану

Журналіст відзначає, що Трамп очікує на відплату з боку Ірану, у зв'язку з чим Центральне Командування Збройних сил США (ЦЕНТКОМ) наразі перебуває в стані підвищеної готовності.

Байєр розповів, що протягом останніх тижнів Штати поповнили запаси ракет "Залізного купола". Зокрема американські чиновники підтверджують те, що низка вищих іранських лідерів загинула після авіаударів.