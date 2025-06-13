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Ізраїль здійснив другий раунд авіаударів по Ірану, пошкоджено ключовий ядерний об'єкт, - ЗМІ

П'ятниця 13 червня 2025 06:05
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Ізраїль здійснив другий раунд авіаударів по Ірану, пошкоджено ключовий ядерний об'єкт, - ЗМІ Ілюстративне фото: Ізраїль здійснив другий раунд авіаударів, пошкоджено ключовий ядерний об'єкт Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль вдався до другого раунду авіаударів по території Ірану. Під час атак було пошкоджено "ключовий ядерний об'єкт" Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International.

Наразі деталі другого раунду авіаудару невідомі.

Водночас як пише The Times of Israel, в іранському Натанзі під час обстрілів кілька разів постраждав "ключовий об'єкт зі збагачення урану". Державне іранське телебачення, показуючи кадри сильного диму, заявило, що об'єкт зазнав "кілька ударів".

Наразі масштаби пошкоджень невідомі. The Times of Israel відзначає, що об'єкт є частково наземним та підземним, а також містить численні зали центрифуг, які обертають урановий газ для ядерної програми.

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію проти Ірану, яка отримала назву "Левиний народ". В рамках неї ЦАХАЛ здійснив атаку проти іранських ядерних та військових об'єктів. Під удар потрапили Тегеран та інші міста.

Сполучені Штати Америки (США), своєю чергою, заявили, що не мають відношення до операції Тель-Авіва.

За словами голови уряду Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, операції триватиме стільки, скільки буде потрібно. В ЦАХАЛі ж заявили, що авіаудар був лише першим етапом.

Як пишуть ЗМІ, внаслідок авіаудару міг загинути головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі.

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