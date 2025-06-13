Чи є загроза радіації? МАГАТЕ дали відповідь після ізраїльської атаки на Іран

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало офіційну відповідь від іранської влади щодо ситуації навколо ядерних об'єктів після повідомлень про удари по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну агенцію з атомної енергетики .

"Іранська влада повідомила МАГАТЕ, що Бушерська атомна електростанція не була ціллю і що на об'єкті в Натанзі не спостерігалося підвищення рівня радіації", - йдеться у повідомленні.

Як заявили в МАГАТЕ, іранська сторона запевнила, що ядерна інфраструктура залишилася неушкодженою. Зокрема, Бушерська атомна електростанція не потрапила під удар, а на об'єкті в Натанзі не зафіксовано змін у рівні радіаційного фону.

Що відомо про атаку Ізраїля на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію на території Ірану, завдавши серію ударів по об’єктах, які, за даними Тель-Авіва, пов’язані з ядерною програмою цієї країни.

ЗМІ інформували, що в іранському Натанзі під час обстрілів кілька разів постраждав "ключовий об'єкт зі збагачення урану". Державне іранське телебачення, показуючи кадри сильного диму, заявило, що об'єкт зазнав "кілька ударів".

Цю інформацію підтвердив і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він зазначив, що Агентство перебуває на постійному зв'язку з іранською стороною та своїми інспекторами в країні, щоб контролювати ситуацію з радіаційною безпекою.

Також в результаті ізраїльської операції загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції, кілька високопосадовців, а також фізики-ядерники.

Ізраїльська армія заявила, що Тегеран вже має достатньо збагаченого урану, аби виготовити кілька ядерних зарядів упродовж кількох днів, і тому, за словами представників Ізраїлю, було ухвалено рішення діяти негайно, аби нейтралізувати пряму загрозу.

Коментуючи обстріл президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Тегеран "не може мати ядерну бомбу". Водночас Білий дім сподівається, що Іран зрештою повернеться до столу переговорів.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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