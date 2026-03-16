Закрита, але не для всіх. Яким країнам вдалось домовитись з Іраном щодо Ормузької протоки?

Попри фактичну блокаду Ормузької протоки через війну на Близькому Сході, окремі країни змогли забезпечити безпечний прохід своїх суден.
За даними систем відстеження суден, на вихідних через вузький морський коридор пройшов нафтовий танкер Karachi, який прямує до Пакистану.
Це може свідчити про те, що окремі держави домовляються з Іраном про транзит своїх вантажів.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що, за оцінкою Вашингтона, через протоку також проходили деякі індійські, китайські та іранські танкери з паливом.
За даними Kpler MarineTraffic, судно Karachi стало "першим неіранським вантажним судном, яке пройшло через вузьке місце з увімкненим сигналом AIS", що може вказувати на погоджений безпечний прохід для окремих вантажів.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон готує "командну роботу" в Ормузькій протоці та закликав союзників долучитися до спільного патрулювання стратегічного морського коридору.
У Білому домі також не виключили розгортання військових конвоїв США для супроводу торгових суден на тлі загроз з боку Ірану. Водночас європейські країни ведуть непублічні переговори з Тегераном, намагаючись знайти дипломатичний вихід із кризи та запобігти подальшій ескалації в регіоні.