Європа веде таємні переговори з Іраном через блокаду Ормузької протоки: що відомо

Європейські країни, зокрема Франція та Італія, розпочали непублічні переговори з Тегераном, щоб гарантувати безпечний прохід суден через Ормузьку протоку та відновити постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Спроби дипломатичного розв'язання

За даними джерел видання, європейські столиці намагаються знайти спосіб відновити експорт нафти та газу, уникаючи при цьому прямого втягування у військовий конфлікт.

Наразі Париж та Рим вивчають можливість отримання гарантій безпеки від іранської сторони для цивільних танкерів.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив прагнення до єдиної позиції ЄС у цьому питанні.

"Ми намагаємося змусити Європу говорити єдиним, згуртованим голосом... наполягаючи на тому, щоб офіційно звернутися з проханням дозволити суднам з країн, які не перебувають у стані війни, проходити через Ормуз", - заявив він.

Економічний тиск та ризики

Блокада протоки, через яку проходить близько 20% світового обсягу нафти, вже призвела до стрибка цін до 100 доларів за барель. Це створює критичне навантаження на національні бюджети країн ЄС.

Попри присутність європейських військових кораблів у регіоні, вони поки не готові до конвоювання суден через високі ризики атак.

"Жоден європейський флот не готовий супроводжувати кораблі через Ормуз, якщо існує ризик нападу... Це має бути допустиме середовище", - пояснив один із посадовців обережність європейців.