Європа веде таємні переговори з Іраном через блокаду Ормузької протоки: що відомо
Європейські країни, зокрема Франція та Італія, розпочали непублічні переговори з Тегераном, щоб гарантувати безпечний прохід суден через Ормузьку протоку та відновити постачання енергоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Спроби дипломатичного розв'язання
За даними джерел видання, європейські столиці намагаються знайти спосіб відновити експорт нафти та газу, уникаючи при цьому прямого втягування у військовий конфлікт.
Наразі Париж та Рим вивчають можливість отримання гарантій безпеки від іранської сторони для цивільних танкерів.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив прагнення до єдиної позиції ЄС у цьому питанні.
"Ми намагаємося змусити Європу говорити єдиним, згуртованим голосом... наполягаючи на тому, щоб офіційно звернутися з проханням дозволити суднам з країн, які не перебувають у стані війни, проходити через Ормуз", - заявив він.
Економічний тиск та ризики
Блокада протоки, через яку проходить близько 20% світового обсягу нафти, вже призвела до стрибка цін до 100 доларів за барель. Це створює критичне навантаження на національні бюджети країн ЄС.
Попри присутність європейських військових кораблів у регіоні, вони поки не готові до конвоювання суден через високі ризики атак.
"Жоден європейський флот не готовий супроводжувати кораблі через Ормуз, якщо існує ризик нападу... Це має бути допустиме середовище", - пояснив один із посадовців обережність європейців.
Чому Ормузька протока важлива
Нагадаємо, Ормузька протока є головною "енергетичною артерією" світу, що сполучає Перську затоку з Відкритим океаном. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина зрідженого газу.
РБК-Україна писало, що таке Ормузька протока і чому її блокада може паралізувати світову економіку.
Раніше у Білому домі заявили, що військові конвої США в Ормузькій протоці залишаються опцією для захисту комерційного судноплавства, проте Вашингтон прагне уникнути прямого зіткнення з іранськими силами.
Водночас аналітики JPMorgan попередили про катастрофічні наслідки тривалої ізоляції регіону. За їхніми прогнозами, блокада Ормузької протоки може спровокувати стрибок цін на нафту до рекордних позначок, що спричинить глобальну рецесію.