Закрыт, но не для всех. Каким странам удалось договориться с Ираном по Ормузскому проливу?

18:40 16.03.2026 Пн
2 мин
Некоторые страны находят способ транспортировать нефть даже во время эскалации
aimg Мария Науменко
фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Несмотря на фактическую блокаду Ормузского пролива из-за войны на Ближнем Востоке, отдельные страны смогли обеспечить безопасный проход своих судов.

По данным систем отслеживания судов, на выходных через узкий морской коридор прошел нефтяной танкер Karachi, который направляется в Пакистан.

Это может свидетельствовать о том, что отдельные государства договариваются с Ираном о транзите своих грузов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что, по оценке Вашингтона, через пролив также проходили некоторые индийские, китайские и иранские танкеры с топливом.

По данным Kpler MarineTraffic, судно Karachi стало "первым неиранским грузовым судном, которое прошло через узкое место с включенным сигналом AIS", что может указывать на согласованный безопасный проход для отдельных грузов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готовит "командную работу" в Ормузском проливе и призвал союзников присоединиться к совместному патрулированию стратегического морского коридора.

В Белом доме также не исключили развертывания военных конвоев США для сопровождения торговых судов на фоне угроз со стороны Ирана. В то же время европейские страны ведут непубличные переговоры с Тегераном, пытаясь найти дипломатический выход из кризиса и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

