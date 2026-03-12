Військові конвої США в Ормузькій протоці: Білий дім захищатиме танкери від Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американські ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та CNBC .

Бессент зазначив, що як тільки це стане військово можливим, ВМС США, можливо, разом з міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна.

"Насправді, зараз проходять танкери, іранські танкери, я вважаю, що проходять і деякі танкери під китайським прапором. Тож ми знаємо, що вони не замінували протоку", - зауважив він.

Зазначається, що атаки Ірану на судноплавство та енергетичну інфраструктуру в Перській затоці призвели до зростання ціни на нафту вище 100 доларів за барель, а в четвер акції впали по всьому світу.

Райт заявив, що ВМС США ще не готові

Водночас міністр енергетики Кріс Райт в інтерв'ю CNBC сьогодні, 12 березня, заявив, що військово-морські сили США не готові супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

"Це відбудеться відносно скоро, але зараз це неможливо. Ми просто не готові. Всі наші військові ресурси зараз зосереджені на знищенні наступальних можливостей Ірану та промисловості, яка забезпечує ці наступальні можливості", - підкреслив він.

Райт додав, що, ймовірно, американські ВМС будуть готові супроводжувати танкери до кінця цього місяця.