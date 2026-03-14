Трамп готує "командну роботу" в Ормузькій протоці: що буде з транзитом нафти

Після повної військової та економічної перемоги над Іраном США ініціюють створення нової системи міжнародної безпеки в Ормузькій протоці.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Truth Social.

Новий формат безпеки в протоці

За словами Трампа, після повної військової та економічної перемоги США над Іраном, країни, що отримують нафту через Ормузьку протоку, мають самостійно дбати про безпеку цього шляху за підтримки Вашингтона.

"Це завжди мало бути командною роботою, і тепер це буде так - це об'єднає світ до гармонії, безпеки та вічного миру!", - підкреслив президент США.

Він додав, що США координуватимуть зусилля з іншими державами, щоб транзит ресурсів проходив "швидко, гладко та добре".

Трамп також зазначив, що Сполучені Штати готові надати суттєву допомогу в організації охорони протоки. На його думку, такий колективний підхід до безпеки стане ключовим фактором для стабілізації світової економіки та енергопостачання.