Трамп готує "командну роботу" в Ормузькій протоці: що буде з транзитом нафти

22:09 14.03.2026 Сб
2 хв
Одна стратегічна протока знову стала центром великої геополітики
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Після повної військової та економічної перемоги над Іраном США ініціюють створення нової системи міжнародної безпеки в Ормузькій протоці.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Truth Social.

Читайте також: Трамп оголосив про повне знищення військового потенціалу Ірану та звернувся до Китаю

Новий формат безпеки в протоці

За словами Трампа, після повної військової та економічної перемоги США над Іраном, країни, що отримують нафту через Ормузьку протоку, мають самостійно дбати про безпеку цього шляху за підтримки Вашингтона.

"Це завжди мало бути командною роботою, і тепер це буде так - це об'єднає світ до гармонії, безпеки та вічного миру!", - підкреслив президент США.

Він додав, що США координуватимуть зусилля з іншими державами, щоб транзит ресурсів проходив "швидко, гладко та добре".

Трамп також зазначив, що Сполучені Штати готові надати суттєву допомогу в організації охорони протоки. На його думку, такий колективний підхід до безпеки стане ключовим фактором для стабілізації світової економіки та енергопостачання.

Ситуація навколо Ірану

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп офіційно оголосив про повне знищення військового та економічного потенціалу Ірану.

Також американський лідер відхилив можливість будь-яких переговорів з Тегераном. За його словами, для будь-яких діалогів "вже занадто пізно".

Експерти та аналітики продовжують дискутувати про наслідки цієї ескалації та про те, чи стане військова операція проти Ірану остаточним успіхом США у переформатуванні безпеки на Близькому Сході.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
Новини
Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
