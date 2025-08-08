Закрили аеропорт, людей виводять з пляжів: в російському Сочі лунають вибухи

Вдень 8 серпня у Сочі та інших південних містах Росії оголосили повітряну тривогу. Людей евакуюють з пляжів, а аеропорт обмежив виліт та прийом літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як інформують російські моніторингові канали, повітряну тривогу оголосили у Сочі, Адлері та Туапсе. Також сигнал тривоги лунає у Брянській, Володимирській, Нижньогородській та Рязанській областях. За їхніми даними, система ППО нібито працює та збиває дрони над морем у Краснодарському краї.
В аеропорту Сочі введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. До цього обмеження було введено і в аеропорту Геленджика.
Мер Сочі Андрій Прошунин повідомив у Telegram, що у місті активно працює система протиповітряної оборони. Він закликав мешканців, особливо тих, хто живе біля узбережжя, не виходити на вулицю та залишатися в приміщеннях без вікон.
У соціальних мережах з’явилися відео з евакуацією людей з пляжів.
Крім того, через загрозу атак дронів тимчасово закрили пункт пропуску "Псоу" на кордоні з непризнаною республікою Абхазія.
Нагадаємо, в ніч на 3 серпня невідомі ударні дрони атакували Сочі та район міста Адлер, а також Воронеж і Кстово Нижегородської області.
Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі в Адлерському районі.
Попередня атака на Краснодарський край сталася в ніч на 24 липня. Тоді дрони уразили нафтобазу в районі аеропорту Сочі, на місці влучання також спалахнула пожежа.
А в ніч на 25 липня атака дронів паралізувала роботу восьми російських аеропортів. Серед них також був аеропорт Сочі.