Закрили аеропорт, людей виводять з пляжів: в російському Сочі лунають вибухи

Як інформують російські моніторингові канали, повітряну тривогу оголосили у Сочі, Адлері та Туапсе. Також сигнал тривоги лунає у Брянській, Володимирській, Нижньогородській та Рязанській областях. За їхніми даними, система ППО нібито працює та збиває дрони над морем у Краснодарському краї.

В аеропорту Сочі введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. До цього обмеження було введено і в аеропорту Геленджика.

Мер Сочі Андрій Прошунин повідомив у Telegram, що у місті активно працює система протиповітряної оборони. Він закликав мешканців, особливо тих, хто живе біля узбережжя, не виходити на вулицю та залишатися в приміщеннях без вікон.

У соціальних мережах з’явилися відео з евакуацією людей з пляжів.

Крім того, через загрозу атак дронів тимчасово закрили пункт пропуску "Псоу" на кордоні з непризнаною республікою Абхазія.