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Вибухи та пожежа на нафтобазі в Адлері поблизу аеропорту Сочі: подробиці інциденту

Росія, Четвер 24 липня 2025 03:27
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Вибухи та пожежа на нафтобазі в Адлері поблизу аеропорту Сочі: подробиці інциденту Ілюстративне фото: спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У російському Адлері, поблизу аеропорту Сочі, пролунали потужні вибухи - спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, загоряння сталося після серії вибухів, причини яких наразі з’ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

У мережі з’явилася інформація про вибухи в російському Адлері — одному з районів міста Сочі. За попередніми даними, горить нафтобаза, розташована неподалік аеропорту Сочі.

Очевидці повідомляють про кілька потужних вибухів і великий стовп диму, що піднімається в небо. Інформація про потерпілих та масштаби пожежі поки що не уточнена.

Нафтобаза є стратегічним об’єктом, що забезпечує паливом регіональні потреби. Пожежа на такому підприємстві може мати серйозні наслідки для інфраструктури та екології регіону.

Керівник адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плишкін заявив, що сталося влучання по нафтобазі на Тавричній вулиці.

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що відпочивальників у деяких готелях евакуювали на підземні паркінги.

В аеропорту Сочі запроваджені обмеження на виліт і приліт.

В Інтернеті люди активно обговорюють подію, висловлюючи занепокоєння щодо безпеки цивільного населення та можливих наслідків для транспортної інфраструктури Сочі. Ситуація залишається під контролем відповідних служб, однак деталі інциденту будуть оновлюватися.

Нагадаємо, що днями через атаку безпілотників на Краснодарський край в аеропорту Сочі вводили режим закритого неба.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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