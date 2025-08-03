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Невідомі дрони атакують Воронеж і Сочі: у Кстово й Адлері в районі НПЗ пожежі

Неділя 03 серпня 2025 03:30
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Невідомі дрони атакують Воронеж і Сочі: у Кстово й Адлері в районі НПЗ пожежі Фото: у Росії внаслідок атаки невідомих дронів виникли пожежі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 серпня низка російських міст знову опинилася під атакою невідомих дронів. Унаслідок цього вже виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Починаючи приблизно з 00:20 у пабліках почала з'являтися інформація, що безпілотники атакували місто Воронеж. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад 10.

Паралельно в соцмережах почали публікувати кадри, на яких було видно пожежу. Невдовзі канал "Осторожно Новости" написав про нібито пошкодження частотного будинку, пожежу, а також жінку, яку врятували.

Приблизно о 02:26 проукраїнський канал "Exilenova+" повідомив, що в Кстово (Нижегородської області РФ) в районі НПЗ виникла пожежа. Причому цей об'єкт є одним із найбільших. Однак зрозуміти, наскільки достовірними є фото, поки що важко.

Перед цим в області оголосили тривогу через загрозу атаки дронів.

Ще одним містом, де гриміли вибухи - стало місто Сочі Краснодарського краю. Також вибухи чули жителі Лазаревського, Дагомиса і Сергій-Поля.

Перед цим у сочинському аеропорту ввели план "Килим", було затримано 20 рейсів на приліт і виліт, як стверджує Mash.

Крім цього, зараз стали з'являтися кадри після вибухів в Адлері. Як стверджується, невідомі дрони атакували нафтобазу, внаслідок чого почалася пожежа.

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Російська Федерація Пожежа НПЗ
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