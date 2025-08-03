Невідомі дрони атакували нафтобазу в Сочі: палає резервуар з пальним (фото, відео)

Невідомі дрони масовано атакували російське місто Сочі. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі в Адлерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Атака почалася близько 2:15 ночі. За словами очевидців, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом і Сіріусом.

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, у Сочі та Адлері місцеві жителі й туристи сховалися у підземних паркінгах та бомбосховищах. Над містами вила сирена, а по гучномовцю повідомлялося про загрозу атаки дронами на території Краснодарського краю.

Загалом у регіоні було чутно більше 20 вибухів. Попередньо, постраждалі відсутні.

Наслідки атаки

Як повідомив мер Сочі Андрій Прошунін, внаслідок обстрілу безпілотниками, на нафтобазі в Адлерському районі сталося займання резервуара з паливом. На місці працюють усі екстрені служби.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив ураження уламками безпілотника цистерни з нафтопродуктами в Адлерському районі, внаслідок чого сталося загоряння.

Рятувальники вже ліквідовують наслідки пожежі. На місці працюють 127 осіб і 35 одиниць техніки.

За даними оперативного штабу Кубані, на нафтобазі в Адлерському районі Сочі горить один резервуар із нафтопродуктами об'ємом 2 тис. кубометрів.

Крім того, на одній із вулиць уламки дронів пошкодили 5 гаражів, рятувальники також гасять магазин, що загорівся.

Попередньо, постраждалих немає.