ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Невідомі дрони атакували нафтобазу в Сочі: палає резервуар з пальним (фото, відео)

Краснодарський край, Неділя 03 серпня 2025 05:15
UA EN RU
Невідомі дрони атакували нафтобазу в Сочі: палає резервуар з пальним (фото, відео) Фото: ударні дрони масштабно атакували Краснодарский край (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Невідомі дрони масовано атакували російське місто Сочі. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі в Адлерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Атака почалася близько 2:15 ночі. За словами очевидців, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом і Сіріусом.

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, у Сочі та Адлері місцеві жителі й туристи сховалися у підземних паркінгах та бомбосховищах. Над містами вила сирена, а по гучномовцю повідомлялося про загрозу атаки дронами на території Краснодарського краю.

Загалом у регіоні було чутно більше 20 вибухів. Попередньо, постраждалі відсутні.

Наслідки атаки

Як повідомив мер Сочі Андрій Прошунін, внаслідок обстрілу безпілотниками, на нафтобазі в Адлерському районі сталося займання резервуара з паливом. На місці працюють усі екстрені служби.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив ураження уламками безпілотника цистерни з нафтопродуктами в Адлерському районі, внаслідок чого сталося загоряння.

Рятувальники вже ліквідовують наслідки пожежі. На місці працюють 127 осіб і 35 одиниць техніки.

За даними оперативного штабу Кубані, на нафтобазі в Адлерському районі Сочі горить один резервуар із нафтопродуктами об'ємом 2 тис. кубометрів.

Крім того, на одній із вулиць уламки дронів пошкодили 5 гаражів, рятувальники також гасять магазин, що загорівся.

Попередньо, постраждалих немає.

Дронові атаки на Росію

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня невідомі ударні дрони атакують Сочі та район міста Адлер, а також Воронеж і Кстово Нижегородської області.

Попередня атака на Краснодарський край сталася в ніч на 24 липня. Тоді дрони уразили нафтобазу в районі аеропорту Сочі, на місці влучання також спалахнула пожежа.

А в ніч на 25 липня атака дронів паралізувала роботу восьми аеропортів Росії. Серед них був і аеропорт Сочі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Атака дронів
Новини
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському