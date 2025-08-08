RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Закрыли аэропорт, людей выводят с пляжей: в российском Сочи раздаются взрывы

Фото иллюстративное: в российском Сочи раздаются взрывы, закрыли аэропорт (flickr com)
Автор: Ірина Глухова

Днем 8 августа в Сочи и других южных городах России объявили воздушную тревогу. Людей эвакуируют с пляжей, а аэропорт ограничил вылет и прием самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как информируют российские мониторинговые каналы, воздушную тревогу объявили в Сочи, Адлере и Туапсе. Также сигнал тревоги раздается в Брянской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях. По их данным, система ПВО якобы работает и сбивает дроны над морем в Краснодарском крае.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого ограничения были введены и в аэропорту Геленджика.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в Telegram, что в городе активно работает система противовоздушной обороны. Он призвал жителей, особенно тех, кто живет у побережья, не выходить на улицу и оставаться в помещениях без окон.

В социальных сетях появились видео с эвакуацией людей с пляжей.

Кроме того, из-за угрозы атак дронов временно закрыли пункт пропуска "Псоу" на границе с непризнанной республикой Абхазия.

 

Дроновые атаки на Россию

Напомним, в ночь на 3 августа неизвестные ударные дроны атаковали Сочи и район города Адлер, а также Воронеж и Кстово Нижегородской области.

В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в Адлерском районе.

Предыдущая атака на Краснодарский край произошла в ночь на 24 июля. Тогда дроны поразили нефтебазу в районе аэропорта Сочи, на месте попадания также вспыхнул пожар.

А в ночь на 25 июля атака дронов парализовала работу восьми российских аэропортов. Среди них также был аэропорт Сочи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСочи