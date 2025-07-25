Невідомі дрони паралізували роботу одразу восьми аеропортів Росії
Відразу у восьми аеропортах Росії запроваджено план "Килим". Причиною стала атака невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Зокрема, призупинені польоти в авіагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.
Над цими летовищами тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 25 рейсів.
Додамо, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.
Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах в очікуванні свого рейсу.
Нічна атака дронів
Нагадаємо, цієї ночі невідомі дрони знову масштабно атакували Росію.
Так, у місті Невинномиськ Ставропольського краю ППО за кілька годин збила щонайменше 30 безпілотників.
За даними очевидців, атаковано хімічний завод "Невинномиський Азот". Однак інформація офіційно не підтверджена.
Крім того, в ніч на 25 липня пролунали вибухи в низці міст Ростовської області. Регіон також атакували невідомі дрони.
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