Невідомі дрони паралізували роботу одразу восьми аеропортів Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Зокрема, призупинені польоти в авіагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.

Над цими летовищами тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 25 рейсів.

Додамо, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах в очікуванні свого рейсу.