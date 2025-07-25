ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Невідомі дрони паралізували роботу одразу восьми аеропортів Росії

П'ятниця 25 липня 2025 05:38
UA EN RU
Невідомі дрони паралізували роботу одразу восьми аеропортів Росії Фото: у багатьох російських аеропортах призупинені прийом та відправка авіарейсів (Flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Відразу у восьми аеропортах Росії запроваджено план "Килим". Причиною стала атака невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Зокрема, призупинені польоти в авіагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.

Над цими летовищами тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 25 рейсів.

Додамо, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах в очікуванні свого рейсу.

Невідомі дрони паралізували роботу одразу восьми аеропортів Росії

Нічна атака дронів

Нагадаємо, цієї ночі невідомі дрони знову масштабно атакували Росію.

Так, у місті Невинномиськ Ставропольського краю ППО за кілька годин збила щонайменше 30 безпілотників.

За даними очевидців, атаковано хімічний завод "Невинномиський Азот". Однак інформація офіційно не підтверджена.

Крім того, в ніч на 25 липня пролунали вибухи в низці міст Ростовської області. Регіон також атакували невідомі дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки