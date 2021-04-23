Законопроект о ликвидации ДАБИ внесут в Раду в мае

Законопроект о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции зарегистрируют в Верховной раде в мае. Вчера была презентована концепция документа.
"Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов представил концепцию законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", - говорится в сообщении.
Минрегион ожидает от профильного комитета парламента регистрации законопроекта и его скорейшего принятия.
"Глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заверил, что для того, чтобы обеспечить принятие законопроекта в первом чтении в июне 2021 года, проект закона будет зарегистрирован в ВРУ в мае", - указано в сообщении.
Напомним, в конце марта стало известно, что законопроект о ликвидации ГАСИ хотят представить в комитете Верховной рады. Минрегион передал на обсуждение в комитет предложения к проекту.
Как писало РБК-Украина, 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о ликвидации ГАСИ должен быть подан на рассмотрение в парламент.
В интервью РБК-Украина депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.
Так, 13 марта 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.