Законопроект о ликвидации ДАБИ внесут в Раду в мае

Законопроект о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции зарегистрируют в Верховной раде в мае. Вчера была презентована концепция документа.

"Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов представил концепцию законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", - говорится в сообщении.

Минрегион ожидает от профильного комитета парламента регистрации законопроекта и его скорейшего принятия.

"Глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заверил, что для того, чтобы обеспечить принятие законопроекта в первом чтении в июне 2021 года, проект закона будет зарегистрирован в ВРУ в мае", - указано в сообщении.