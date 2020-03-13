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Зеленский: мы ликвидируем ГАСИ

Новости » Политика     13.03.2020 - 11:49
Зеленский: мы ликвидируем ГАСИ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины"

Президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский считает, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".

"Сейчас скажу три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: Мы ликвидируем ГАСИ", - заявил он.

На заседании такое же заявление сделал и премьер-министр Денис Шмыгаль.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована в ближайшие две недели. По словам президента, ГАСИ является одной из самых коррумпированных организаций в стране.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил нового главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Им стал Юрий Васильченко.

О ликвидации ДАБИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ даже создало рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.

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