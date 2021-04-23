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Законопроект про ліквідацію ДАБІ внесуть до Ради у травні

Автор: Юлія Струк

Законопроект про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції зареєструють у Верховній раді у травні. Вчора було презентовано концепцію документу.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов презентував концепцію законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування", - сказано у повідомленні.

Мінрегіон очікує від профільного комітету парламенту реєстрації законопроекту та його якнайшвидше прийняття.

"Голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко запевнив, що для того, щоб забезпечити прийняття законопроекту в першому читанні в червні 2021 року, проект закону буде зареєстрований у ВРУ в травні", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що законопроект про ліквідацію ДАБІ хочуть презентувати у комітеті Верховної ради. Мінрегіон передав на обговорення до профільного комітету пропозиції до проекту.

Як писало РБК-Україна, 17 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про ліквідацію ДАБІ має бути поданий на розгляд у парламент.

В інтерв'ю РБК-Україна депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.

Так, 13 березня 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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