Позор для власти: в "Слуге народа" раскритиковали неэффективную реформу ГАСИ

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава межфракционного объединения "За большое строительство" Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. По ее словам, эта реформа является позором для власти.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"ГАСИ - это позор для власти, представителем которой я являюсь", - подчеркнула нардеп.

В конце сентября прошлого года Кабинет министров уволил руководителя ГАСК Украины и объявил прозрачный конкурс.

"У строительного рынка появляется первая надежда на положительные изменения... Но по факту пришло разочарование. Ни один из сильных кандидатов, кто имел отношение к строительной отрасли, имел опыт и знания, не был выбран. Выбрали Елену Костенко. Хотя она честный человек и знает свое дело", - рассказала парламентарий.

Шуляк полагает, что это было компромиссным решением между Офисом президента, правительством и парламентским комитетом, который контролирует проведение законопроектов в сфере архстройконтроля.

Однако в начале весны правительство Алексея Гончарука отправили в отставку, и Костенко тоже уволили.

На заседании КМУ 13 марта стало известно о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Новая реформа заключалась в том, чтобы ликвидировать ГАСИ, остановить весь архстройконтроль и создать еще три новые структуры.

"Теперь понимаете, почему взятки выросли в три раза? Как говорится, каждой сестре по серьге. И вот что мы имеем сейчас? Мы видим недоликвидированный ГАСК и еще две новые структуры, которые никак не могут запустить свою работу", - заявила она.

Парламентарий подчеркнула, что за 9 месяцев из ГАСК уволили большое количество людей, а в новые структуры людей не набрали. По ее словам, постановлениями Кабмина полностью убили контроль и проверки за всеми стройками, которые ранее осуществляли органы местного самоуправления.

"Любое незаконное строительство сейчас может процветать, а орган местного самоуправления никак повлиять не может: ни выйти на проверку, ни использовать любой другой рычаг, чтобы остановить строительный беспредел. Из-за чего мы видим такие известные объекты, как дом Билозир на Подоле и так далее", - сказала депутат.

По ее мнению, новые структуры нужны только для распределения коррупционных потоков.

"Вместо того, чтобы ликвидировать ГАСИ, создали энное количество новых структур, которые нужны только для того, чтобы распределить коррупционные потоки", - добавила нардеп.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции. Он подчеркивал, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".

Как писало РБК-Украина, о ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ для этого создало рабочую группу из специалистов неправительственных организаций.