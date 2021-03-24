Ликвидация ГАСИ: проект закона хотят представить в Раде на следующей неделе
Законопроект о ликвидации ГАСИ хотят представить в комитете Верховной рады на следующей неделе. Минрегион передал на обсуждение в комитет предложения к проекту.
Указано, что Минрегион нарабатывал предложения к законопроекту с участием народных депутатов, Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины, застройщиков и их представителей и других организаций.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подчеркнул, что совместно они разработали полностью согласованную со всеми стейкхолдерами концепцию нового законопроекта.
"На следующей неделе в комитете планируется проведение круглого стола по реформированию системы архитектурно-строительного контроля в Украине, на котором и будет презентован проект закона", - сказано в сообщении.
По словам Чернышова, с учетом предыдущих обсуждений и определенных регламентом ВР процедур, принятие и подписание указанного закона должно состояться не позднее июня этого года.
Напомним, 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о реформировании государственного регулирования в сфере градостроительства должен быть представлен на рассмотрение в парламент.
В интервью РБК-Украина депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.
Напомним, 13 марта 2020 президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.