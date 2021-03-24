Ликвидация ГАСИ: проект закона хотят представить в Раде на следующей неделе

Законопроект о ликвидации ГАСИ хотят представить в комитете Верховной рады на следующей неделе. Минрегион передал на обсуждение в комитет предложения к проекту.

Указано, что Минрегион нарабатывал предложения к законопроекту с участием народных депутатов, Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины, застройщиков и их представителей и других организаций.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подчеркнул, что совместно они разработали полностью согласованную со всеми стейкхолдерами концепцию нового законопроекта.

"На следующей неделе в комитете планируется проведение круглого стола по реформированию системы архитектурно-строительного контроля в Украине, на котором и будет презентован проект закона", - сказано в сообщении.

По словам Чернышова, с учетом предыдущих обсуждений и определенных регламентом ВР процедур, принятие и подписание указанного закона должно состояться не позднее июня этого года.