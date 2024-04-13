Законопроєкт про демобілізацію можуть внести у Раду найближчими місяцями, - Міноборони

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

За його словами, вже є певні напрацювання щодо законопроєкту про демобілізацію.

"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями", - пояснив він.

Як нагадав Лазуткін, раніше була інформація, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий через вісім місяців, але терміни можуть змінитися.

"Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але треба усвідомлювати, що одна справа - розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент", - зазначив речник.