Законопроект о демобилизации могут внести в Раду в ближайшие месяцы, - Минобороны

Законопроект о демобилизации военнослужащих уже разрабатывается. Его могут внести в парламент в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
"Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент", - сказал Лазуткин.
По его словам, уже есть определенные наработки по законопроекту о демобилизации.
"Понятно, что эта тема и важна, и чувствительна для общества. Понятно, что сейчас людям, находящимся на линии боевого столкновения, нужно давать передышку, в то же время заменить людей, имеющих боевой опыт, нужно, учитывая много разных моментов, в том числе их нужно заменить подготовленными бойцами", - объяснил он.
Как напомнил Лазуткин, ранее была информация, что законопроект о демобилизации будет готов через восемь месяцев, но сроки могут измениться.
"Можно говорить о том, что это произойдет, наверное, быстрее. Но надо отдавать себе отчет, что одно дело - разработать законопроект, а затем провести его через парламент", - отметил спикер.
Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации.
Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных. В Минобороны отметили, что для демобилизации военных будет разработан отдельный законопроект.
Отметим, что в Украине уже началась демобилизация срочников. Их уволят в запас в апреле-мае этого года.
Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая, когда закон вступит в силу - читайте в нашем материале.
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