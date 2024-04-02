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В Україні розпочалась демобілізація строковиків

Вівторок 02 квітня 2024 19:44
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В Україні розпочалась демобілізація строковиків Ілюстративне фото: в Україні розпочалась демобілізація строковиків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні військовослужбовців, які проходили строкову службу, нарешті можуть демобілізуватись.

Як повідомляє РБК-Україна, про перших демобілізованих строковиків розповіли у Держприкордонслужбі.

Як розповіли у відомстві, строк служби їх військових закінчився під час дії воєнного стану, однак через заборону демобілізації вони залишалися у війську.

Зокрема прикордонники показали відео з військовими, які змогли демобілізуватись. На ньому військові розповіли про те, як тривала їх служба ці роки і які бойові завдання вони виконували.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно підписав указ, згідно з яким строковиків мають демобілізувати упродовж квітня-травня 2024 року. При цьому вказано, що мають бути звільнені усі строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Однак це не стосується тих хто вирішив продовжувати військову службу. Не демобілізують і тих, хто підписав контракт.

Окрім цього Кабмін постановив, що звільненим військовослужбовцям строкової служби необхідно виплатити грошову допомогу у розмірі 8 посадових окладів. У випадку, якщо звільнений строковик підпадає під категорію дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, то грошова допомога становить - 12 посадових окладів.

Що передувало

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ухвалено рішення про те, що військовослужбовців, які проходять строкову службу, не демобілізують. При цьому були винятки.

Нещодавно Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію строковиків. Після цього ініціативу підтримали у комітеті національної безпеки парламенту.

Згодом законопроект винесли на розгляд Верховної ради. Його підтримали за основу та у цілому 23 лютого.

Закон за кілька днів підписав президент Володимир Зеленський.

Для того, щоб демобілізація строковиків набула чинності, глава держави мав видати відповідний указ, де будуть терміни демобілізації.

Зазначимо, у законі також є норма про терміни, протягом яких строковики не можуть бути призвані - протягом 12 місяців з дня звільнення в запас.

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Демобілізація Війна в Україні
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