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Законопроєкт про демобілізацію можуть внести у Раду найближчими місяцями, - Міноборони

Київ, Субота 13 квітня 2024 14:09
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Законопроєкт про демобілізацію можуть внести у Раду найближчими місяцями, - Міноборони Фото: у Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий найближчими місяцями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців уже розробляється. Його можуть внести у парламент найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

За його словами, вже є певні напрацювання щодо законопроєкту про демобілізацію.

"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями", - пояснив він.

Як нагадав Лазуткін, раніше була інформація, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий через вісім місяців, але терміни можуть змінитися.

"Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але треба усвідомлювати, що одна справа - розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент", - зазначив речник.

Закон про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації.

Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових. У Міноборони зазначили, що для демобілізації військових розроблять окремий законопроект.

Зазначимо, в Україні вже почалася демобілізація строковиків. Їх звільнять у запас у квітні-травні цього року.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня, коли закон набере чинності - читайте у нашому матеріалі.

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