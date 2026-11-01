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У Києві ввели екстрені відключення світла

08:14 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві ввели екстрені відключення світла Фото: у Києві ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
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У Києві вранці 1 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Причина - постійні обстріли Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ:через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян", - наголосили у компанії.

Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, частина киян була без світла більшу частину доби. У деяких чергах на електроенергію було передбачено до 2 годин за день.

Як пояснили у ДТЕК, причиною різкого погіршення ситуації зі світлом стали останні удари Росії по енергооб'єктах, зокрема ТЕЦ.

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