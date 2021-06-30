Закон Зеленского об олигархах: комитет Рады по нацбезопасности принял решение

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по законопроекту президента Владимира Зеленского об олигархах. ВР рекомендуют одобрить его за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета в Facebook.

Комитет рекомендовал парламенту принять документ за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению. Такое решение поддержали 9 членов комитета, "против" проголосовали 4 нардепа и один воздержался.

Кроме того, члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.