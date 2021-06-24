Стало известно, когда комитет по нацбезопасности рассмотрит закон Зеленского об олигархах
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах уже на следующей неделе. Рассмотрение должно состояться в среду, 30 июня.
"В следующую среду в комитете уже может быть рассмотрение законопроекта президента об олигархах и поступило 3 альтернативных", - отметила парламентарий.
Напомним, на прошлой неделе глава ВР Дмитрий Разумков, что народные депутаты в первом чтении проголосуют за предложенный президентом законопроект об олигархах уже в ближайшие недели.
Как писало РБК-Украина, парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.
Больше о планах президента по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".