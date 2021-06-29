Комитет ВР по нацбезопасности завтра рассмотрит законопроект об олигархах

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 1 июля рассмотрит законопроект об олигархах. Заседание должно начаться 30 июня в 15:30.

Об этом сообщает нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook .

"Завтра на Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматриваем законопроект об олигархах", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах 1 июля, на внеочередном заседании.

Парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Больше о планах президента по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".