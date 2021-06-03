Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о борьбе c влиянием украинских олигархов. Что он предлагает, есть ли шансы у документа пройти через сессионный зал, что об этой инициативе думают сами потенциальные олигархи и какие риски возникают с правовой точки зрения – в материале РБК-Украина.

В середине апреля президент Владимир Зеленский определил очередную категорию лиц, за которую предстояло взяться Совету нацбезопасности и обороны – украинских олигархов. Глава государства анонсировал профильный законопроект, заявленная задача которого – "превратить олигархов в бизнесменов".

Написание 13-страничного документа заняло полтора месяца, координатором рабочей группы был замглавы Офиса президента Андрей Смирнов. Но, по словам источников в правящей партии, основную работу провели первый вице-спикер Руслан Стефанчук и министр юстиции Денис Малюська. Как рассказывали РБК-Украина собеседники в "Слуге народа", представители олигархов сразу же проявили значительный интерес к президентской инициатив.

"Ходили люди, спрашивали, как можно стать "более олигархом", "менее олигархом" и так далее", – уточнил источник издания.

Особый статус

Неделю назад даже были "слиты" отдельные нормы готовящегося законопроекта. Как объяснил собеседник РБК-Украина на Банковой, речь шла о самой первой редакции документа, а всего в ходе работы их набралось четыре-пять.

В итоге, финальный текст был опубликован сегодня, 3 июня. В нем предусмотрено четыре критерия для определения олигарха. Если физлицо одновременно попадает под три из них – следовательно, оно считается олигархом.

Среди критериев – участие в политической жизни, влияние на СМИ, контроль или владение природной монополией или компанией с монопольным положением на рынке. А также наличие активов общей стоимость более миллиона прожиточных минимумов.

Все эти пункты в законе трактуются довольно широко. Так, участием в политической жизни будет считаться финансирование политической партии или демонстраций с политическими требованиями. Как давно такое финансирование могло иметь место, чтобы подпадать под действие закона, не уточняется. Руководители партий и топ-чиновники, а также связанные с ними лица под этот критерий попадают автоматически.

Отдельно оговорено, что влияние на СМИ будет подразумевать в том числе и влияние на онлайн-медиа. Очевидно, норма будет распространяться и на те интернет-СМИ, которые работают без формальной регистрации. О размере их аудитории либо количестве сотрудников ничего не говорится.

Примечательно, что планка по стоимости активов кандидата в олигархи (его личных плюс принадлежащих ему компаний) не столь высока – 2,27 млрд гривен или 83 миллиона долларов. Это означает, что под данный критерий попадут не только топовые украинские олигархи, чьи фамилии десятилетиями остаются на слуху, но и гораздо более широкий круг лиц.

К примеру, сюда сразу входит первая сотня списка самых богатых украинцев по версии Forbes – занимающий 100-е место бизнесмен Александр Слободян, по оценке журналистов, владеет состоянием в 125 миллионов долларов – гораздо выше установленной планки в 83 млн долларов.

Безусловно, не все украинские богачи автоматически станут олигархами – кто-то наверняка ни в какой форме не имел отношения к политической жизни и медиа-рынку, следовательно, не подпадает под другие два критерия. И методика подсчета, которую будут применять при определении их богатства, может дать несколько другие цифры. Тем не менее, как минимум круг потенциальных кандидатов в олигархи, вероятно, может измеряться сотнями человек.

Финальное решение в любом случае будет принимать СНБО, которая и будет вести публичный реестр олигархов. Среди прочего, в реестре будут указаны "декларации о контактах с олигархом".

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (Фото: president.gov.ua)

Их будут обязаны подавать фактически все топовые официальные лица, начиная от президента и министров и до заместителей главы местных администраций, с народными депутатами включительно. Таким контактом предлагают считать даже онлайн-переписку с олигархом или его "представителем" (этот статус подробнее не уточняется) – придется публично сообщить, когда встречались или разговаривали и о чем именно.

За нарушение этой нормы чиновников будут привлекать к "политической и (или) дисциплинарной ответственности". В частности, отсутствие такой декларации или нарушение сроков ее подачи станет основанием для увольнения руководителей СБУ, НАБУ, главы Нацбанка, Уполномоченного ВР по правам человека и т.д.

Круг обязанностей и запретов олигарха не столь широк: он не сможет финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации, даже опосредованно. Кроме того, придется подавать электронную декларацию по примеру депутатов и чиновников.

В отличие от ранее появлявшихся в медиа вариантов законопроекта, в его окончательной редакции нет запрета для олигархов на владение СМИ. Но медийным вопросам там все равно уделено значительное внимание.

В частности, чтобы олигархи не начали продавать свои СМИ людям с "небезупречной деловой репутацией" или по цене значительно ниже рыночной. А репутация будет считаться небезупречной, среди прочего, если фамилия покупателя СМИ попадет в санкционные списки, которые утверждает тот же СНБО.

Еще на этапе разработки законопроекта РБК-Украина обратилось за комментариями к ряду лиц, которых традиционно принято считать олигархами: Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, Дмитрию Фирташу, а также к Петру Порошенко и владельцу компании Dragon Capital Томашу Фиале, который недавно расширил свое присутствие на украинском медийном рынке.

Но к моменту публикации этого материала ответ удалось получить только от Петра Порошенко и Рината Ахметова.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" президентскую инициативу раскритиковали максимально жестко. "Законопроект Зеленского направлен исключительно против Порошенко и никаких настоящих олигархов не ограничивает", – заявили изданию в "ЕС".

"Ринат Ахметов олигархом себя не считает. И был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов – крупнейший украинский инвестор", – отметили изданию в пресс-службе Ахметова. Также там напомнили, что на предприятиях группы СКМ работает почти 200 тысяч человек, а сама компания является "крупнейшим работодателем и налогоплательщиком".

На вопрос о том, как реализация инициативы Зеленского может повлиять на бизнес Ахметова и не планирует ли он избавляться в частности от принадлежащих ему медиа-активов, в его пресс-службе ответили, что все активы СКМ, в том числе СМИ, куплены законным путем и работают прозрачно.

"Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой", – отметили у Ахметова.

Ринат Ахметов (Фото: akhmetovfoundation.org)

РБК-Украина готово опубликовать комментарии других потенциальных олигархов в случае их получения.

В то же время, один из западных дипломатов в разговоре с изданием отметил, что ограничение роли олигархов – критически важная задача. "Я рад слышать, что украинская власть работает над этим вопросом", – сказал собеседник.

Впрочем, дипломат также обратил внимание на то, что еще до принятия "антиолигархического" законопроекта у власти есть ряд других заданий в этом направлении: судебная реформа, укрепление антикоррупционных структур, регуляторных органов, Антимонопольного комитета.

"Все это немедленно сократит негативное влияние олигархов. Все эти реформы сложны, но могут быть полностью реализованы при наличии политической воли", – резюмировал собеседник издания.

Мнения из Рады

В любом случае, все предусмотренные механизмы смогут запуститься, только если за законопроект удастся дважды собрать 226 голосов в сессионном зале. В то время как Верховная рада традиционно была чуть ли не главным местом представительства украинского олигархата. И нынешний ее созыв, как признают собеседники РБК-Украина в команде власти, также подвержен олигархическому влиянию.

При этом задача-максимум, по информации издания, – принять "антиолигархический" законопроект еще до конца текущей сессии, то есть до середины июля. Это будет еще сложнее, если ко второму чтению будут внесены тысячи поправок.

Во время рассмотрения "антиколомойского законопроекта" в прошлом году депутаты суммарно внесли 16,5 тысяч поправок, сейчас же их может быть в разы больше. Впрочем, тогда же и был разработан механизм борьбы с поправочным "спамом". Главное, чтобы в зале нашлись необходимые голоса.

Собеседник издания в руководстве фракции СН полагает, что голосов хватит, причем с запасом – только в пропрезидентской политсиле их может набраться до двух сотен.

Впрочем, другой источник среди лидеров монобольшинства на вопрос, будут ли в зале голоса за "антиолигархический" законопроект, ответил уклончиво. "Пока неизвестно. С одной стороны, закон вызовет массу замечаний, правок и у многих депутатов нет никакого желания это принимать. С другой стороны, публично выступить против антиолигархического закона – это политически неприемлимо", - сказал собеседник РБК-Украина.

"Мы рассчитываем, что еще до окончания сессии, то есть до середины июля, мы сможем хотя бы проголосовать за него в первом чтении", – сказала изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Во власти рассчитывают набрать достаточно голосов для принятия законопроекта об олигархах (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В оппозиции же к этой инициативе в целом относятся весьма критично.

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев сказал РБК-Украина, что нардепы от их политсилы пока еще не успели полностью оценить и обсудить документ. Но, по его мнению, этот законопроект – не о деолигархизации.

"Если они действительно хотели деолигархизацию, тогда нужно реально антитрастовое законодательство и регулирование антимонопольной деятельности. Этого нет в законопроекте. Второе – сверхприбыль тех, кого называют олигархами, через офшоры. В этом документе также нет каких-либо изменений, которые бы боролись с уклонением от уплаты налогов через офшорные или полуофшорные юрисдикции", – рассказал изданию Соболев.

"Оппозиционная платформа – За життя" пока также не обсуждала этот законопроект и свою позицию по этому вопросу, отметил нардеп от ОПЗЖ Александр Качный.

"Наша фракция будет поддерживать все законопроекты, которые будут против монополизации любых отраслей экономики Украины. Но то, что мы уже увидели – это не борьба с олигархами, а расчистка места для представителей нынешней власти и президента", – сказал Качный.

В "Евросолидарности" нынешнюю редакцию законопроекта точно не будут поддерживать, отметил депутат от ЕС Ростислав Павленко.

"Самый большой риск заключается в том, что координационный орган при президенте – СНБО – получает фактически псевдосудебные полномочия, чтобы принимать решения об ограничении прав и свобод граждан, кем бы они не были, по политическим мотивам", – сказал он.

В "Голосе" хотят внести альтернативный к президентскому законопроект о деолигархизации.

"Президент обещал украинцам, что будет жесткий закон. Но в результате мы видим "пустышку", с которой все смеются, а в первую очередь – сами олигархи. Наверное, президент решил заменить СНБО и суды, и АМКУ, и правоохранителей. Таким образом, закон не только не поборет олигархов, но даже может создать новых", – заявил глава фракции Ярослав Железняк.

В депутатской группе "За майбутнє" тоже еще не успели обсудить внесенный законопроект. Представитель "ЗМ" Дмитрий Лубинец эту инициативу оценил весьма скептично, указав на достаточно размытые критерии олигарха, выписанные в законопроекте.

"Это выглядит как пиар-история, что якобы президент будет бороться с олигархами", – отметил депутат.

Представитель другой парламентской группы "Довира" Павел Бакунец сказал РБК-Украина, что они с коллегами пока еще не обсуждали всех норм президентского законопроекта. В ближайшее время экспертный совет группы сформирует свою позицию на этот счет, уточнил нардеп.

"Мы обсуждали идею и суть этого документа и воспринимаем его положительно. Думаю, если его нормы не будут противоречить Конституции, то нужно найти какой-либо правовой механизм, чтобы уменьшить влияние олигархов – нескольких человек – на социальную, экономическую и политическую жизнь в стране", – сказал Бакунец.

В одних руках

Опрошенные РБК-Украина юристы по-разному оценили законопроект Зеленского с правовой точки зрения.

По словам Александра Павличенко, исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека, эта инициатива по сути является аналогом люстрационного законодательства.

"Говорить о нарушении прав человека в этом контексте вообще не приходится, потому что это фактически решение проблемы чрезмерного влияния на госполитику. Такие законы могут приниматься с целью ограничить такое влияние и вернуть баланс в систему", – сказал изданию Павличенко.

По его словам, все зависит от того, какую именно цель преследует государство такой инициативой, насколько эта цель пропорциональна и оправдана.

"Может прозвучит цинично, но лучше "прижать" несколько лиц с некоторыми нарушениями, за которые мы потом возможно будем расплачиваться позже, но избежать намного большей опасности – потери государственности", – резюмировал Павличенко.

Влияние на СМИ указано в законопроекте как один из критериев определения олигарха (Фото: Freepik)

В свою очередь, Назар Кульчицкий, адвокат АО "Василь Кісіль і Партнери" и бывший Уполномоченный по делам ЕСПЧ видит в законопроекте ряд нарушений конституционных норм.

В частности, речь идет о наделении президента страны дополнительными и несвойственными ему полномочиями. Ведь в конечном счете все решения СНБО будут утверждаться как раз указами главы государства.

"Ряд понятий в законопроекте, например влияние на политику и СМИ, носят оценочный характер и не имеют четких критериев. Соответственно, по моему мнению, возможны очень большие злоупотребления в вопросе, кого относить к олигархам, а кого нет", – сказал изданию Кульчицкий.

Адвокат также обратил внимание на заложенный в законопроекте конфликт интересов. Ведь, к примеру, лицо попавшее под санкции СНБО, будет считаться не имеющим "безупречной репутации". При этом то же СНБО будет определять, кому олигарх продал принадлежащие ему СМИ и позволит ли ему такая продажа выйти из-под действия норм "антиолигархического" закона. Таким образом, в руках СНБО оказывается полный контроль над этой ситуацией.

О конфликте интересов в законопроекте публично упомянул и спикер ВР Дмитрий Разумков. Только в его толковании он состоит в том, что кто-то из членов СНБО – глава ВР или правительства, министр – может сам быть связан с неким олигархом. И при рассмотрении вопроса о включении такого олигарха в реестр у члена СНБО и возникнет конфликт интересов.

В законопроекте есть и другие нормы, которые могут вполне быть оспорены как в национальных судах, так и в ЕСПЧ. К примеру, ЕСПЧ ранее признавал открытый реестр люстрированных лиц нарушением права на частную жизнь. А сейчас аналогичный по сути реестр предлагают создать в отношении олигархов.

"В этом законопроекте предоставляются дискреционные полномочия СНБО решать, кто попадет в реестр на эту "стену позора", а кто не попадет. Поэтому я считаю, что тут есть большие риски", – сказал изданию Назар Кульчицкий.

В любом случае, активное продавливание этой инициативы неизбежно приведет Офис президента к конфликту с олигархатом. Пусть и "санкции" против фигурантов списка олигархов пока выглядят не особо впечатляюще, и едва ли способны поколебать их могущество.

Собеседник издания среди крупных бизнесменов отметил, что, по его информации, первый вариант законопроекта был гораздо жёстче и предусматривал серьезные ограничения, в частности, по работе СМИ, подконтрольных потенциальным олигархам. "Видимо, в дальнейшем началась активная коммуникация, решили слишком уж не обострять, и вышли вот на такой вариант. Как это обычно и бывает", - сказал он, добавив, что власть, скорее всего, будет активно пользоваться "антиолигархическим" законом.

Олигархи же будут использовать привычные методы, в том числе давление через принадлежащие им СМИ. В разговоре с изданием представители команды власти указывали на то, что политика отдельных каналов в отношении "слуг народа" уже стала гораздо менее лояльной чем ранее.

Тем не менее, на Банковой обещают не ограничиваться "антиолигархическим" законопроектом. А внести в Раду еще и законопроекты о лоббизме и антитрастовых мерах (по примеру законодательства США) и прочие инициативы, которые потенциально могут нанести олигархам гораздо больший ущерб, чем нынешний законопроект.

Опрошенные РБК-Украина влиятельные источники как во власти, так и в бизнесе едины в одном: деолигархизация будет четким политическим позиционированием власти и президента Зеленского. Оно поддерживается избирателем и открывает большое поле для манёвра вплоть до досрочных выборов и изменений в конституцию, предусматривающих более жёсткую вертикаль власти.

"Этот закон – это начало процесса, открывающего много политических возможностей. Не факт, что президенту понадобится ими воспользоваться, но их наличие позволяет иметь много вариантов для действий", - сказал один из собеседников.

Над текстом также работал Олег Черныш.