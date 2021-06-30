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Закон Зеленського про олігархів: комітет Ради з нацбезпеки прийняв рішення

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення по законопроекту президента Володимира Зеленського про олігархів. ВР рекомендують схвалити його за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету в Facebook.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити документ за основу та скоротити срок підготовки до другого читання. Таке рішення підтримали 9 членів комітету, "проти" проголосували 4 нардепи та один утримався.

Крім того, члени комітету рекомендували ВР відхилити три альтернативні законопроекти №№ 5599-1-5599-3.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня на позачерговому засіданні.

Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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Володимир ЗеленськийолигархиВерховна рада