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Закон Зеленского об олигархах требует доработки, - комитет Рады

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Украина, Четверг 17 июня 2021 16:47
Закон Зеленского об олигархах требует доработки, - комитет Рады Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС дал заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах. Члены комитета отметили, что документ нуждается в доработке.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС, - ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)", - указано в сообщении.

Также при доработке члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.

В комитете подчеркнули, что закон требует заключения Уполномоченного ВР по правам человека.

В комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект президента об олигархах в первом чтении планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада может принять закон президента об олигархах за основу до конца этой сессии.

К тому же ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также прокомментировал судьбу этого закона. Он заявил, что голосование за закон об олигархах не будут затягивать.

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Владимир Зеленский Верховная Рада олигархи
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