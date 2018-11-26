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В закон о военном положении внесена правка: выборы президента состоятся 31 марта

Новости » Выборы Президента 2019    26.11.2018 - 19:47
В закон о военном положении внесена правка: выборы президента состоятся 31 марта
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рада продлила рассмотрение закона о военном положении в Украине

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в закон о военном положении внесена правка, согласно которой выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Об этом он сказал во время заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента также подчеркнул, что правкой в законе определено введение военного положения на 30 дней.

"Во время дебатов совместно мы пришли к пониманию, что в законе будет исправлено, что срок введения военного положения ограничивается до 30 дней, и было решено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года", - заявил Парубий.

Напомним, член комитета по нацбезопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук заявил, что Верховная рада Украины может внести коррективы в указ о введении военного положения в стране. По словам Тетерука, голосование может состояться уже сегодня.

Парламентарий отмечал, что президенту необязательно вносить в парламент другой законопроект.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу о введении военного положения подчеркнул, что выборы президента должны состояться в соответствии с Конституцией - 31 марта 2019 года.

Добавим также, президент предлагает ввести военное положение в Украине с 09:00 28 ноября 2018 года.

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Новости Украины Андрей Парубийвоенное положениеВерховная Рада
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