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Рада может внести коррективы в указ о введении военного положения, - нардеп

Новости » Политика    26.11.2018 - 18:57
Рада может внести коррективы в указ о введении военного положения, - нардеп
Фото: Андрей Тетерук (УНИАН)

По словам Тетерука, голосование за закон может произойти сегодня

Верховная рада Украины может внести коррективы в указ о введении военного положения в стране. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета по нацбезопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук.

Он отметил, что голосование может состояться уже сегодня.

Парламентарий отметил, что президенту необязательно вносить в парламент другой законопроект.

"Верховная рада может внести коррективы, если придет к согласию, и проголосовать сегодня. В настоящее время продолжаются консультации председателей фракций", - сообщил Тетерук.

Он отметил, что фракции "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко и депутатская группа "Видродження" выдвигают свои требования к условиям введения военного положения.

Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее. Также он отметил, что вскоре внесет в парламент проект постановления о дате выборов президента, которые должны состояться уже весной 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, президент предложил в Украине ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 года. По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

Добавим также, Порошенко заверил, что ограничения прав граждан не будет.

Президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года, - Порошенко Военное положение не предусматривает мобилизацию и ограничение прав граждан, - Порошенко
Новости Украины военное положениеАндрей ТетерукВерховная Рада
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