Рада может внести коррективы в указ о введении военного положения, - нардеп

Фото: Андрей Тетерук (УНИАН)

По словам Тетерука, голосование за закон может произойти сегодня

Верховная рада Украины может внести коррективы в указ о введении военного положения в стране. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета по нацбезопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук.

Он отметил, что голосование может состояться уже сегодня.

Парламентарий отметил, что президенту необязательно вносить в парламент другой законопроект.

"Верховная рада может внести коррективы, если придет к согласию, и проголосовать сегодня. В настоящее время продолжаются консультации председателей фракций", - сообщил Тетерук.

Он отметил, что фракции "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко и депутатская группа "Видродження" выдвигают свои требования к условиям введения военного положения.

Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее. Также он отметил, что вскоре внесет в парламент проект постановления о дате выборов президента, которые должны состояться уже весной 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, президент предложил в Украине ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 года. По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

Добавим также, Порошенко заверил, что ограничения прав граждан не будет.