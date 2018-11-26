ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 28 ноября

Новости » Политика    26.11.2018 - 17:20
Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 28 ноября
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Рада сегодня должна рассмотреть вопрос введения военного положения

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 09:00 28 ноября 2018 года. Об этом он заявил сегодня в ходе выступления относительно введения военного положения.

По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

"Сегодня в парламенте будет рассматриваться вопрос чрезвычайной важности. Согласно решению СНБО, как президент я выполнил свой долг и ввел своим указом военное положение на всей территории Украины с 9 утра 28 ноября", - заявил он.

Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 28 ноября

Порошенко также добавил, что из всех опций, которые предоставляет закон о правовом режиме военного положения в его указ вошли только те, которые касаются военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят Украине быстрее мобилизовать все ресурсы.

Напомним, вчера, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Азовском море, в частности, были захвачены три украинских корабля. Из-за действий РФ вчера Порошенко созвал заседание военного кабинета. Также вчера состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором было рекомендовано ввести военное положение в Украине. Порошенко поддержал решение СНБО, согласно документу, военное положение предлагалось ввести с 14:00 26 ноября сроком на 60 дней.

Экс-президенты Украины заявили о рисках введения военного положения Военное положение: Парубий объявил перерыв в заседании Рады
Новости Украины Порошенко Петрвоенное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь