Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 28 ноября

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Рада сегодня должна рассмотреть вопрос введения военного положения

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 09:00 28 ноября 2018 года. Об этом он заявил сегодня в ходе выступления относительно введения военного положения.

По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

"Сегодня в парламенте будет рассматриваться вопрос чрезвычайной важности. Согласно решению СНБО, как президент я выполнил свой долг и ввел своим указом военное положение на всей территории Украины с 9 утра 28 ноября", - заявил он.

Порошенко также добавил, что из всех опций, которые предоставляет закон о правовом режиме военного положения в его указ вошли только те, которые касаются военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят Украине быстрее мобилизовать все ресурсы.

Напомним, вчера, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Азовском море, в частности, были захвачены три украинских корабля. Из-за действий РФ вчера Порошенко созвал заседание военного кабинета. Также вчера состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором было рекомендовано ввести военное положение в Украине. Порошенко поддержал решение СНБО, согласно документу, военное положение предлагалось ввести с 14:00 26 ноября сроком на 60 дней.