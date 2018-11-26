У закон про воєнний стан внесена правка: вибори президента відбудуться 31 березня

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рада продовжила розгляд закону про воєнний стан в Україні

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що у закон про воєнний стан внесена правка, відповідно до якої вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Про це він сказав під час засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту також підкреслив, що правкою у законі визначено, що воєнний стан буде запроваджено на 30 днів.

"Під час дебатів спільно ми дійшли до розуміння, що в законі буде виправлено, що термін введення воєнного стану обмежується до 30 днів, і було вирішено, що вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року", - заявив Парубій.

Нагадаємо, член комітету з нацбезпеки і оборони, народний депутат Андрій Тетерук заявив, що Верховна рада України може внести корективи в указ про введення воєнного стану в країні. За словами Тетерука, голосування може відбутися вже сьогодні.

Парламентар відзначав, що президенту необов'язково вносити в парламент інший законопроект.

Як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко в ході свого звернення до українського народу про введення воєнного стану підкреслив, що вибори президента мають відбутися відповідно до Конституції - 31 березня 2019 року.

Додамо також, президент пропонує ввести воєнний стан в Україні з 09:00 28 листопада 2018 року.