Президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Проект решения о дате президентских выборов будет внесен в Раду в начале декабря

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу о введении военного положения подчеркнул, что выборы президента должны состояться в соответствии с Конституцией - 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он отметил, что военное положение никоим образом не должно повлиять на начало избирательной кампании.

"Чтобы военное положение не одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", - подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что проект решения о дате президентских выборов будет внесен в парламент в начале декабря.

"Именно в декабре я внесу - в начале декабря - проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года. Точка", - сказал глава государства.

Порошенко заверил, что как верховный главнокомандующий приложит все усилия для того, чтобы уложиться в 30 дней и за месяц выжать максимум возможностей для повышения готовности Украины отразить возможное полномасштабное наступление России.

Напомним, Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 09:00 28 ноября 2018 года.

Глава государства также подчеркнул, что военное положение будет введено на 30 дней, а не на 60, как предлагалось ранее.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября РФ атаковала украинские корабли в Азовском море, в частности, были захвачены три украинских корабля. Из-за действий России вчера Порошенко созвал заседание военного кабинета.

Также вчера состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором было рекомендовано ввести военное положение в Украине. Президент поддержал решение СНБО, согласно документу, военное положение предлагалось ввести с 14:00 26 ноября сроком на 60 дней.