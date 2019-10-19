Закон об изменениях регламента Рады вступил в силу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон вносит изменения в требования к поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению

Закон "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению" в субботу, 19 октября, вступил в силу. В пятницу, 18 октября, документ был опубликован в "Голосе Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Предусматривается, что предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который принят ВР за основу.

Согласно закону, основной комитет, в порядке исключения, может решить учесть внесенные предложения и поправки по исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должна быть указана необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Верховной рады и объявлена председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал данный законопроект №1039-2.

Глава парламента Дмитрий Разумков одобрил его 9 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона во втором чтении Рада приняла 3 октября. За него проголосовали 229 нардепов.

При этом 12 сентября парламент одобрил данный проект закона за основу. Тогда за документ проголосовали 240 народных депутатов.