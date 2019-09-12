Рада хочет изменить регламент в части внесения поправок ко второму чтению законов

Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

Принятие проекта поддержали 240 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1039-2 "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению". Проект закона поддержали 240 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

В представленном проекте закона в новой редакции излагается часть первая статьи 116 Регламента ВР. Предполагается, что предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, предложений), который принят парламентом за основу.

При этом главный комитет может принять решение об учете внесенных предложений и поправок к тем структурным частям законопроекта, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, если их внесение обусловлено необходимостью внесения изменений в другие законы, исправлений, уточнений, устранение ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, который готовится ко второму чтению.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления.

Также сообщалось, что 12 сентября Рада 9 созыва впервые провалила голосование за закон. Речь идет о законопроекте №1075 "О внесении изменений в закон" О правопреемстве Украины "об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины".