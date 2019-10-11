На подпись президенту передали закон об изменениях регламента Рады

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал спикер ВР

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1039-2 "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект уже одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, согласно закону, предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который принят ВР за основу.

Напомним, данный проект закона во втором чтении Рада приняла 3 октября. За него проголосовали 229 нардепов.

При этом 12 сентября парламентарии поддержали за основу в первом чтении законопроект №1039-2. Тогда за документ проголосовали 240 народных депутатов.

Добавим также, парламент принял во втором чтении законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент ВР Украины о планировании и системности в законотворческой деятельности Верховной рады", за него проголосовали 244 парламентария.