Рада изменила регламент в части внесения поправок ко второму чтению законов

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Документ поддержали 229 народных депутатов

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1039-2 "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению". Проект закона поддержали 229 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно закону, предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который принят ВР за основу.

"Главный комитет, в виде исключения, может принять решение об учете внесенных предложений и поправок по исправлениям, уточнениям, устранениям ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, если о необходимости их внесения было отмечено в выводах этого главного комитета и/или экспертного подразделения Аппарата ВР и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первой в чтении. Такие предложения и поправки должны соответствовать предмету правового регулирования законопроекта", - указано в тексте закона.

Предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, вносятся в 14-дневный срок после дня принятия законопроекта за основу. К повторному второму чтению законопроекта предложения и поправки вносятся в 10-дневный срок после дня предыдущего второго чтения и лишь в те разделы, главы, статьи, их части, пункты, подпункты, абзацы, предложения законопроекта, которые не были приняты во втором чтении.

При этом предложения и поправки к законопроектам, рассмотрение которых не было завершено Радой предыдущего созыва вносятся в 14-дневный срок после дня включения их в повестку дня первой сессии новоизбранного парламента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1039-2 "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению". Тогда документ поддержали 240 народных депутатов.