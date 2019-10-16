Президент одобрил закон об изменениях регламента Рады

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Документ может быть опубликован в издании "Голос Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал закон "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который принят Верховной радой Украины за основу.

В то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки по исправлений, уточнений, устранению ошибок и / или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и / или других законодательных актов, не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и / или экспертного подразделения аппарата Верховной рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Напомним, проект закона во втором чтении Рада приняла 3 октября. За него проголосовали 229 народных депутатов.

При этом 12 сентября парламентарии поддержали за основу в первом чтении законопроект №1039-2. Тогда за документ проголосовали 240 парламентариев.