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Закон про зміни регламенту Ради набув чинності

Новини » Політика    19.10.2019 - 10:02
Закон про зміни регламенту Ради набув чинності
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон вносить зміни до вимог до поправок до законопроекту, який готується до другого читання

Закон "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної ради України про вимоги до пропозицій та поправок до законопроекту, який готується до другого читання" в суботу, 19 жовтня, набув чинності. У п'ятницю, 18 жовтня, документ був опублікований у "Голосі України".

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Передбачається, що пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий ВР за основу.

Відповідно до закону, головний комітет, як виняток, може вирішити взяти до уваги внесені пропозиції та поправки по виправлень, уточнень, усунення помилок і/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту і/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. При цьому повинна бути вказана необхідність внесення цих поправок у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Верховної ради і оголошена головуючим на пленарному засіданні при розгляді такого законопроекту в першому читанні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, підписав даний законопроект №1039-2.

Глава парламенту Дмитро Разумков схвалив його 9 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону в другому читанні Рада прийняла 3 жовтня. За нього проголосували 229 нардепів.

При цьому 12 вересня парламент схвалив даний проект закону за основу. Тоді за документ проголосували 240 народних депутатів.

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