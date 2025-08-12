UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Підігравали Кремлю та виправдовували обстріли: в Одесі затримали двох кліриків УПЦ (МП)

Фото: СБУ викрила кліриків УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Одесі СБУ викрила двох кліриків Московського патріархату, які працювали в інтересах Росії. Один із них створював фейки для пропаганди, другий - виправдовував обстріли України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

58-річний клірик Одеської єпархії в розмовах із парафіянами вихваляв російських військових і ображав вірян інших конфесій. Він підтримував зв'язок із колишнім нардепом від "Партії регіонів" Ігорем Марковим, обвинуваченим у держзраді.

Також він спілкувався зі зрадником Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії та оголосив про створення так званої "Одеської народної республіки".

Як працювала схема фейків

На замовлення Каурова клірик разом із 23-річною донькою фотографувався з чистими аркушами паперу на тлі відомих місць Одеси. Знімки відправляли в Росію, де пропагандисти "домальовували" на них заклики до окупації міста. Після цього фейки поширювали російським ТБ і анонімними тг-каналами як "думку одеситів".

Другий священник виправдовував обстріли

Другий затриманий - 44-річний протоієрей, який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли України.

Затриманим тепер загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

 

Фото: Служба безпеки України

 

Скандали навколо УПЦ (МП)

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що у настоятеля УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) є російський паспорт. У мережі з'явилися фото документа. За даними співрозмовників видання, інформація з російської паспортної бази прямо суперечить офіційним заявам церкви, де стверджують, що у митрополита Ореста паспорта РФ немає.

Ще один гучний випадок - заочний вирок митрополиту Луганської єпархії УПЦ (МП) Василю Поворознюку. Він відкрито підтримав повномасштабне вторгнення РФ ще 2022 року. У вересні він приїхав до Москви і брав участь у "церемонії" приєднання окупованих територій України до Росії. Також митрополит виступав на заходах окупаційної адміністрації, зокрема на "круглому столі" в Луганську за участю Леоніда Пасічника.

СБУ також викрила двох настоятелів храмів у Житомирській та Вінницькій областях. Священники вихваляли диктатора Путіна, поширювали антиукраїнську пропаганду та антисемітські висловлювання як серед парафіян, так і через соцмережі.

