Підігравали Кремлю та виправдовували обстріли: в Одесі затримали двох кліриків УПЦ (МП)

58-річний клірик Одеської єпархії в розмовах із парафіянами вихваляв російських військових і ображав вірян інших конфесій. Він підтримував зв'язок із колишнім нардепом від "Партії регіонів" Ігорем Марковим, обвинуваченим у держзраді.

Також він спілкувався зі зрадником Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії та оголосив про створення так званої "Одеської народної республіки".

Як працювала схема фейків

На замовлення Каурова клірик разом із 23-річною донькою фотографувався з чистими аркушами паперу на тлі відомих місць Одеси. Знімки відправляли в Росію, де пропагандисти "домальовували" на них заклики до окупації міста. Після цього фейки поширювали російським ТБ і анонімними тг-каналами як "думку одеситів".

Другий священник виправдовував обстріли

Другий затриманий - 44-річний протоієрей, який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли України.

Затриманим тепер загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України