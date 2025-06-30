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Благословив війну проти України: СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП

Понеділок 30 червня 2025 13:34
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Благословив війну проти України: СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП Фото: митрополит Луганської єпархії УПЦ (МП) Василь Поворознюк (church.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка заочно засудили до 11 років ув'язнення за пособництво державі-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та прес-службу СБУ.

Що відомо

Суд також ухвалив конфіскувати усе майно священнослужителя. Йдеться про дві квартири (на Київщині та Луганщині), приватний будинок на Вінниччині та два автомобілі, зокрема Toyota Land Cruiser 200.

За даними слідства, Поворознюк відкрито підтримав повномасштабну війну Росії проти України ще у 2022 році.

У вересні того року він прибув до Москви, де взяв участь у так званій церемонії "приєднання" окупованих територій України до складу РФ.

Крім цього, митрополит виступав на публічних заходах окупаційної адміністрації, включно з "круглим столом" у Луганську за участі Леоніда Пасічника.

Благословив війну проти України: СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП

У своїх інтерв’ю кремлівським медіа клірик неодноразово закликав до продовження агресії проти України.

Суд визнав Поворознюка винним за ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору. Його також позбавили права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях протягом 13 років.

Наразі зрадник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини. Служба безпеки продовжує заходи з його розшуку.

Перевірки УПЦ МП

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні почалися перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Зокрема, проти десятків служителів було відкрито кримінальні справи про виправдовування війни, колабораційну діяльність та державну зраду.

Однією з найвідоміших стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, якого підозрюють за декількома статтями.

На тлі цих подій президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та пов'язаних з нею організацій.

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