Подыгрывали Кремлю и оправдывали обстрелы: в Одессе задержали двух клириков УПЦ (МП)

58-летний клирик Одесской епархии в разговорах с прихожанами восхвалял российских военных и оскорблял верующих других конфессий. Он поддерживал связь с бывшим нардепом от "Партии регионов" Игорем Марковым, обвиняемым в госизмене.

Также он общался с предателем Валерием Кауровым, который в 2014 году сбежал в Россию и объявил о создании так называемой "Одесской народной республики".

Как работала схема фейков

По заказу Каурова священник вместе с 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных мест Одессы. Снимки отправляли в Россию, где пропагандисты "дорисовывали" на них призывы к оккупации города. После этого фейки распространяли по российскому ТВ и анонимным тг-каналам как "мнение одесситов".

Второй священник оправдывал обстрелы

Второй задержанный - 44-летний протоиерей, который в своих проповедях оправдывал российские обстрелы Украины.

Задержанным теперь грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Служба безопасности Украины