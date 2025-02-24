"Розганяли" кремлівську пропаганду серед прихожан. СБУ викрила настоятелів УПЦ МП

СБУ викрила двох настоятелів храмів УПЦ МП у Житомирській та Вінницькій областях. Вони поширювали антиукраїнську пропаганду та антисемітські висловлювання серед прихожан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України викрила двох кліриків УПЦ (МП), які здійснювали антиукраїнську діяльність, вихваляючи президента Росії Володимира Путіна та поширюючи антисемітські висловлювання.

Підозрювані очолюють храми в Житомирській та Вінницькій областях і активно пропагували ворожі погляди серед прихожан та через свої акаунти в соцмережах.

За матеріалами справи, один з кліриків Житомирщини публічно висловлював підтримку політиці Кремля, принижуючи честь і гідність єврейського народу. Інший фігурант, ієромонах з Вінниччини, активно агітував до захоплення Києва та інших регіонів України, коментуючи прокремлівські дописи в месенджерах.

Підтримували агресію Росії

Служба безпеки ініціювала експертизу, яка підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування ситуації в Україні на користь Росії.

Фото: Служба бепеки України

Під час обшуків у кліриків було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Обом фігурантам висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, порушення рівноправності громадян та виправдовування агресії Росії проти України. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, і правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину.